Стало известно, как организовано движение на развязке ул. Орловской и пр. Победителей

Движение в районе моста на проспекте Победителей ограничено на несколько месяцев, рассказали в Мингорисполкоме.

Ограничение движения всех видов транспорта устанавливается в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться в период с 08.00 6 июля до 00.00 6 ноября, и будет действовать:

на ул. Орловской — на участке от ул. Тимирязева до существующих съездов путепровода по ул. Орловской через пр. Победителей. Также ограничения вводятся на участке от ул. Нарочанской до ул. Саперов.

Что касается работы городского пассажирского транспорта, то отменяется работа троллейбусных маршрутов № 10 «ДС Малиновка-4 — ДС Веснянка», № 33 «ДС Дражня — ДС Одоевского». Вместо них появится временный автобусный маршрут № Т10, Т33, которые будут следовать по маршрутам отмененного транспорта.

Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах временных маршрутов. Также возобновляется работа троллейбусов на маршруте № 38. А движение троллейбусов № 39, 77 от пр. Пушкина будет организовано по ул. Орловской, пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Л.Украинки с разворотом вокруг квартала.