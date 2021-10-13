Стало известно, как минский офис ООН финансировал участников протестных акций в Беларуси

Поддержание мира и безопасности – вот главная задача Организации Объединенных Наций, которая считается универсальным форумом на нашей планете. Однако даже здесь случаются не то что перекосы, а прямое нарушение международных и правовых норм. И – внимание! – нецелевое использование финансов. Об этом сообщил журналист ОНТ Игорь Тур в рубрике «Будет дополнено».
Журналист привел пример, который накануне опубликовал белорусский МИД: деньги, которые предназначались для поддержки инвалидов, на самом деле уходили на подпитку протестных акций.
– И вот вчера на сайте Постоянного представительства (Постпредства) Беларуси в Женеве появляется сообщение, суть которого в следующем. Минск обвиняет представительство ООН в Беларуси в нецелевом использовании финансовых средств. Деньги, предназначенные для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия, шли на оплату адвокатов для людей, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Более того, эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. Но эта история особенно красива нюансами. И, конечно, у нас есть чем ее дополнить, – сказал Игорь Тур.
Журналист напомнил, что пару недель назад Ангела Меркель встречалась с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Именно он должен был если не решить, то обратить внимание на проблему с тратой денег не по назначению в минском офисе ООН, и тогда публичного конфликта не было бы совсем.
– 3 февраля в Минске задержаны двое сотрудников офиса по правам людей с инвалидностью – офис сотрудничает с ООН. Одного отпустили через трое суток, другого, Сергея Дроздовского, в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве поместили под домашний арест, потому что он с инвалидностью. То есть в Минске отнеслись максимально корректно к человеку с ограниченными возможностями, а в июле и вовсе меру пресечения изменили на подписку о невыезде, – отметил Игорь Тур.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, как и полагается в такой ситуации, не стал раздувать конфликт, а обратился в ООН и передал туда всю информацию по делу, которое уже было раскрыто. Чтобы ответственные люди в ООН сделали первый разумный шаг по исправлению ситуации. Параллельно МИД Беларуси и ООН договариваются, что об инциденте будут дипломатично умалчивать до решения всех вопросов.
– Но к 48-й сессии Совета по правам человека в доклад Гутерриша попадает другая, лживая история о том же Дроздовском – о якобы преследовании и зверствах режима. О реальной картине и о том, что это не так, и говорили позже лично Макей и Гутерриш, и последний некоторым фактам удивился. Напоминаю: человек понес ответственность за мошенничество и уже давно отпущен. Получается, не все документы доходят до Гутерриша? Но, раз ООН нарушила дипломатическую договоренность о конфиденциальности, у Минска развязаны руки для защиты. Это и стало причиной вчерашнего ответа со стороны МИД, – обратил внимание журналист.
Он подчеркнул, что виновным в скандале является бывший старший советник по правам человека Постоянного представительства ООН в Беларуси Омер Фишер.
– Именно он подвел Сергея Дроздовского и его юриста под уголовное дело. Иронично, что Омер Фишер – единственный из всех, кто был назначен Генсеком ООН, у него по всем конвенциям иммунитет от ООН, и его белорусские силовики не тронули. Именно Омеру Фишеру в августе прошлого года приходит в голову «замечательная» идея – поучаствовать в протестном движении в Минске. В основном финансово. Фишер решает, что нужно помочь задержанным радикалам адвокатами. Точнее – денежкой на адвокатов. Но средств на это в ООН не предусмотрено. И Фишеру приходит гениальная идея – адвокаты на радикалов важнее инвалидов, и деньги решено тратить из бюджета как раз на поддержку людей с инвалидностью. На помощь он призывает своих коллег по ооновскому движению, гражданок Беларуси – программного ассистента Ольгу Арефьеву и специалиста по правам человека Анну Талеренок. И ставит им задачу: нужно забрать «инвалидные» деньги и отдать адвокатам протестующих, – заметил Игорь Тур.
Ольгу и Анну, по словам журналиста, вызывали не на допрос, а на добровольную беседу, и под стражей они не содержались. Фишер их подставил, ведь обе девушки были уверены, что такой высокий чин в ООН не будет заниматься махинациями. И, удивившись, с удовольствием рассказали, как все было, и спокойно ушли домой.
– То есть Фишер придумал схему, по которой офис по правам людей с инвалидностью оплачивал адвокатов для белорусскимх протестующих – таких набралось 23 человека. Собственно, двое из офиса, Дроздовский и его юрист, проходят по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц. Но что делает ООН? Вместо того чтобы признать вину и решить вопрос тихо и мирно, как предлагал Макей, ООН забрасывает Минск письмами, в которых говорит, что Беларусь ведет себя якобы непорядочно. Я зачитаю цитату: «Это затрагивает то, каким образом ООН осуществляет свою деятельность, и внутренние процессы принятия решений». Цинично, правда? А как же закон? А у Дроздовского и его юриста якобы иммунитет от ООН, и судить и задерживать их нельзя. Какие-то неравные права человека получаются, правда? Более того, про иммунитет – это ложь. Иммунитет по Уставу ООН есть лишь у тех, кто назначен Секретариатом ООН и чьи данные поданы в Правительство Беларуси – из всех участников истории это лишь Омер Фишер, его как раз и не тронули. А у остальных, пишет в письмах ООН, иммунитет «нібыта» есть по, цитата, «сложившейся практике». Беззаконие какое-то в этом вашем ООН: Устав – себе, практика – себе. Более того, в случае таких порочащих действий иммунитет ООН обязаны по Уставу незамедлительно отзывать, – объяснил Игорь Тур.
Журналист предположил, что, возможно, в ООН просто хотели разобраться самостоятельно.
– У Омера Фишера, экс-старшего советника по правам человека в Беларуси, который и придумал мошенническую схему, иммунитет есть. А что произошло с ним? Получив все материалы дела, ООН отозвала Фишера. Но не уволила. А моментально дала другую должность в другой стране. И он сейчас спокойно со своим ооновским иммунитетом работает в Азиатском регионе. Коллеги, присмотрите там за ним, – раскрыл подробности Игорь Тур.
Он уточнил, что на оплату адвокатов 23 участникам протестов ООН из бюджета офиса по правам людей с инвалидностью потратила около 5 тысяч долларов.
– Да, сумма небольшая, но, во-первых, сам факт вопиющий, во-вторых, инвалиды ровно этих 5 тысяч недополучат. Что там с толерантностью, ООН? По нашим данным, эти 5 тысяч долларов взяты из целевого взноса для Беларуси от… России. То есть минский офис ООН взял деньги у Кремля на инвалидов в Беларуси, но отдал их на поддержку свержения власти в Беларуси, власти союзника России. И теперь Гутерришу нужно будет серьезно поговорить не только с Макеем, но и с Захаровой, Лавровым. И что-то решить с руководством минского офиса, а там говорят, что были не в курсе. А Минск на протяжении всей этой истории вел и ведет себя исключительно достойно. Жаль, не оценили, – резюмировал журналист.
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