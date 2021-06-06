Стало известно, как долго iPhone 13 сможет держать зарядку

Можно смело утверждать, что смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат дисплеи LTPO с частотой обновления 120 Гц. Это здорово, но некоторые пользователи переживают, что наличие 120 Гц в яблочных девайсах плохо скажется на их времени автономной работы. Так ли это, рассказал эксперт на YouTube-канале "CopyPasta".
Специалист заверил, что эти переживания напрасны. По информации многих источников, Apple удалось добиться невероятной автономности в смартфонах iPhone 13. Плюс ко всему все четыре новинки могут получить нововведение, которое ранее было доступно только в моделях Pro.
По информации инсайдера IceUnivers, смартфон iPhone 13 Pro Max получит аккумулятор большей емкости (4325 мА/ч), что позволит устройству выдавать невероятное время автономной работы.
Смартфон нового поколения получит экран с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Но если вы будете использовать режим 60 Гц, то время работы без подзарядки будет "как у зверя". Для сравнения, в iPone 12 Pro Max установлен аккумулятор емкостью 3687 мА/ч, то есть Apple компенсировала емкость и, вероятнее всего, при использовании 120 Гц вы получите такое же время автономной работы, что и iPhone 12 Pro max. Но если вы не особый ценитель 120 Гц, а время работы яблочного гаджета вам важнее, включайте стандартные 60 Гц и наслаждайтесь медленным расходом батареи.
Портал MacRumors опубликовал интересную статью: в ней сказано, что все смартфоны тринадцатого поколения смогут получить сканер LiDAR: якобы Apple стремится привлечь все больше людей к HR-технологии. Возможно, такой сканер в будущем появится у всех яблочных гаджетов. Хотя аналитик Мин-Чи Куо считает, что это останется эксклюзивной фишкой только для моделей Pro.
Известно, что Apple iPhone 13 получит версию с 1 терабайтом встроенного хранилища. Информация не нова, но все больше инсайдеров ее подтверждают. А это увеличивает шансы на то, что во время сентябрьской презентации компании мы услышим такие характеристики.
Фото: скриншоты видео
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Стало известно, как долго iPhone 13 сможет держать зарядку
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.