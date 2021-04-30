Отделения РУП "Белпочта" с 20 апреля по 2 мая будут работать по измененному графику. Об этом сообщили в пресс-службе "Белпочты".
Так, 30 апреля 2021 года городские и сельские объекты почтовой связи будут принимать посетителей по стандартному графику работы. В объектах почтовой связи, где штатным расписанием предусмотрен один работник, режим работы сокращен на 1 час.
1 и 2 мая 2021 года можно будет воспользоваться услугами только дежурных объектов почтовой связи.
Фото: БЕЛТА
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Стало известно, как будут работать почтовые отделения с 30 апреля по 2 мая
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