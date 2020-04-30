Стало известно, как будет выглядеть новый бассейн международного стандарта в Минске

В архитектурной концепции спортивного сооружения будут преобладать национальные символы Беларуси, рассказали в Мингорисполкоме.

Основной фасад нового бассейна международного стандарта построят в виде пяти соединенных ромбов, напоминающих белорусские узоры и известные китайские узлы.

— Бассейн соответствует стандартам, утвержденным Международной федерацией плавания (FINA). Здесь можно будет проводить как национальные соревнования, так и принимать первенства международного уровня по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло, — рассказала главный архитектор Минска Ольга Радченко.

По ее словам, в бассейне смогут готовиться к соревнованиям белорусские спортсмены, а также смогут плавать горожане. Трибуны бассейна рассчитаны на 6000 зрителей.

— Высота спортивного сооружения составит около 30 м, а его площадь — 40 тыс. м2. Внутреннее пространство разделено на три зоны: для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Комплекс вместит 5 чаш: для основных состязаний, прыжков воду, разминки, обучению плаванию детей, своя чаша будет и в СПА-центре. Оборудуют здесь и спортивный зал, а также помещения для тренировок, где спортсмены смогут отрабатывать акробатические элементы и хореографию, — отметила Ольга Радченко.

Отмечается, что бассейн международного стандарта станет не только местом для занятий спортом и фитнесом. Рядом будет разбит спортивный парк, где можно будет и покататься на скейтборде, позагорать на песчаном пляже, окунуться в бассейн, неспешно пройтись или устроить пробежку по проложенным тут дорожкам.

Сейчас на площадке идет подготовка территории к строительству бассейна. Планируется, что строители выйдут на объект в третьем квартале этого года и завершат работы к концу 2023. По задумке архитекторов здание будет символизировать национальные традиции белорусского народа и дружбу между двумя странами.

Бассейн возведет Китай за собственные деньги, а потом передаст белорусской стороне. Таким образом Китай отблагодарит Беларусь за право реализовывать на территории страны крупные экономические проекты.