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  2. Стало известно, как будет выглядеть "горизонтальный" смартфон Lenovo

Стало известно, как будет выглядеть "горизонтальный" смартфон Lenovo

За считанные дни до премьеры в сеть утекли изображения игрового смартфона Lenovo Legion.


Смартфон получил необычный дизайн, или, точнее сказать, компоновку. Он рассчитан на использование скорее в горизонтальном, а не в привычном вертикальном положении, сообщает StationChat.


Например, основную сдвоенную камеру расположили практически по середине задней панели. Видимо, из-за необходимости дополнительного охлаждения мощного смартфона. Впервые в смартфонах использована не одна, а две тепловые трубки для охлаждения – как в ноутбуках, пишут vesti. Также камеры не будут мешать и пачкаться во время игры при стандартном "геймерском" хвате.

Использование для охлаждения двух тепловых трубок объясняется примененным процессором. Смартфон станет первой моделью с чипом Snapdragon 865, тактовая частота которого составляет 3,1 ГГц.


Необычна у смартфона и фронтальная камера, она выдвигается сбоку, тоже, видимо, из-за приоритетного горизонтального использования, на которое рассчитан смартфон.

Гаджет получил дисплей FullHD+ диагональю 6,7 дюйма с частотой 144 Гц. Он имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной, аккумулятор – 5050 мА·ч.

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