Утвержден специальный график, по которому будет работать столичный транспорт в праздничные дни, сообщает «Минск-Новости».
В ГП «Минсктранс» пояснили:
25.12.2020 автобусы и трамваи будут двигаться по графику воскресного дня, троллейбусы – по графику субботнего дня;
26.12.2020 автобусы, троллейбусы и трамваи поедут по графику субботнего дня;
27.12.2020 автобусы, троллейбусы и трамваи будут двигаться по графику воскресного дня;
1, 2, 3, 8 и 10.01.2021 автобусы, троллейбусы и трамваи поедут по графику воскресного дня;
7.01.2021 автобусы и трамваи будут работать по графику воскресного дня, троллейбусы – по графику субботнего дня;
9.01.2021 автобусы поедут по графику субботнего дня, троллейбусы и трамваи – по графику воскресного дня;
16.01.2021 общественный транспорт будет работать по графику буднего дня.
Фото: БЕЛТА
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Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни
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