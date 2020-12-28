В новогоднюю ночь станции минского метро на трех линиях на вход будут открыты до 3:00, а «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» – до 3:15, сообщает «Минск-Новости».
Пресс-секретарь столичной подземки Андрей Дроб пояснил:
31 декабря
Метрополитен будет работать по графику пятницы, на Московской, Автозаводской и Зеленолужской линиях метрополитена станции будут закрыты на вход в 3:00 минут, а «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) – в 3:15.
В ночь с 31 декабря на 1 января с 00:00 до закрытия станций метро на вход интервал движения поездов составит: на 1-й и 2-й линиях – 6 минут, на 3-й линии —– 10 минут.
1 января
1 января 2021 г. метрополитен начнет работу, как обычно, в 5:30 и будет работать по графику воскресного дня.
В другие январские дни
2, 3, 7, 8, 9, 10 января поезда будут ходить по графику воскресных дней, 6 января – по графику пятницы.
Кроме того, с учетом проведения праздничных культурно-массовых мероприятий Минский метрополитен просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты и напоминает, что на всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, брелоков, колец и др.), поддерживающих банковские платежные системы.
Фото: БЕЛТА
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Стало известно, как будет работать минское метро в праздничные дни
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