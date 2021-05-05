Стало известно, как будет работать метро в День Победы

В Минском метрополитене пояснили, что 9 мая возможны ограничения на вход и выход на станции метро "Площадь Победы" со стороны монумента Победы на время церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта.В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в праздники Минский метрополитен просит пассажиров заранее приобретать жетоны и проездные билеты. Оплатить проезд в метро можно и с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств, поддерживающих банковские платежные системы.