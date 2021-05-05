Поезда на Московской и Автозаводской линиях метрополитена 9 мая будут курсировать по графику воскресенья. Правда, будет изменен интервал движения с 20:00 до 24:00 до 5 минут для полноценного транспортного обеспечения культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной подземки.
В Минском метрополитене пояснили, что 9 мая возможны ограничения на вход и выход на станции метро "Площадь Победы" со стороны монумента Победы на время церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта.
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий в праздники Минский метрополитен просит пассажиров заранее приобретать жетоны и проездные билеты. Оплатить проезд в метро можно и с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств, поддерживающих банковские платежные системы.
Опубликовано:
713
Стало известно, как будет работать метро в День Победы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter