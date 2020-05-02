Стало известно, как Борис Джонсон назвал сына

Накануне у премьер-министра Великобритании и его невесты родился ребенок, сообщает Super.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс назвали своего новорожденного сына Уилфред Лори Николас Джонсон. Об этом невеста британского премьера написала в Instagram.

Имя Уилфред малыш получил в честь дедушки Бориса Джонсона, Лори – в честь дедушки Кэрри Симоднс, а Николас – в честь двух врачей Ника Прайса и Ника Харта, которые в апреле лечили Бориса Джонсона от коронавируса.

Кэрри Симондс отметила, что в прошлом месяце эти два врача «спасли жизнь Бориса». Она также поблагодарила команду медиков, оказывавших ей помощь во время и после родов.