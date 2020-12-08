Как сообщил пиар-директор артиста Вадим Горжанкин, сейчас Бари Алибасов соблюдает постельный режим у себя дома, пишет РИА Новости.
«Бари Каримовича выписали из больницы. Он сейчас находится дома. Состояние здоровья нормальное, но он все равно чувствует слабость. В основном лежит, соблюдает постельный режим», – уточнил Горжанкин.
Ранее стало известно, что 73-летнего Алибасова госпитализировали в Москве. Одной из версий ухудшения здоровья артиста называли передозировку препаратом «Виагра», однако Горжанкин уверяет, что все не так однозначно. Пиар-директор отметил: «Анализы показали, что отравление виагрой присутствовало, но большую часть таблеток составляла не виагра, а то, что он (Бари Алибасов. – Прим. ред.) пьет по назначению».
Горжанкин также рассказал, что артист «пьет таблетки из таблетницы по дням» и лекарства «кто-то перепутал». Причем неизвестно, сделал это сам Алибасов или же кто-то еще. Пиар-директор подчеркнул, что сейчас в ситуации пытаются разобраться.
Фото: РИА Новости
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Стало известно, как Алибасов чувствует себя после выписки из больницы
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