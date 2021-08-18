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  2. Стало известно имя актрисы, которая заменит Саманту в продолжении "Секса в большом городе"

Стало известно имя актрисы, которая заменит Саманту в продолжении "Секса в большом городе"

Создатели телесериала «Секс в большом городе» решили продолжать работу без Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер рассекретила имя новой актрисы, которая сыграет роль Саманты, опубликовав фото на своей странице в Instagram. 
 

Напомним, сейчас в Нью-Йорке идут съемки продолжения сериала "Секс в большом городе" под названием "История продолжается". Подробностей сюжета пока нет, однако раскрыты кое-какие детали.

Паркер выложила фото со съемочной площадки, на которых видно, что к актерскому составу присоединилась актриса Николь Ари Паркер. Отмечается, что буквально заменять героиню Саманту Джонс не будут. Персонаж Николь Паркер будет введен как еще одна подруга, чтобы знаменитая четверка приятельниц не распадалась.  

Поклонники сериала замену Саманте пока не оценили и отметили, что без героини Ким Кэттролл шоу уже будет не тем.

Николь Ари Паркер известна зрителям по ролям в сериалах "Пища для души", "Полиция Чикаго", фильмам "Бриллиантовый полицейский", "Вспоминая титанов" и другим.

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
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