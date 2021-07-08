Стало известно, где возобновили съемки сериала «Сваты»

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СУПЕР НОВОСТИ СТАРТОВАЛИ СЪЁМКИ СВАТЫ 7 ##рекомендации ##сваты7♬ оригинальный звук - СВАТЫ 7
Так, актеры и члены съемочной группы были замечены в Грузии. О чем именно снимался эпизод, пока неизвестно.
Ранее актриса Инна Королева, известная по роли Маши Ковалевой в "Сватах", опубликовала на своей странице в Instagram видео, где рассказывает, что прилетела в Грузию. Правда, цель визита не уточнила, однако в одной из публикаций намекнула, что поездка носит деловой характер.
Напомним, украинский комедийный сериал "Сваты" выходил с 2008 по 2013 год. Затем о продолжении кинокартины ничего известно не было. Лишь в конце января прошлого года в СМИ появилась информация о том, что съемки нового седьмого сезона стартовали в Беларуси. Правда, вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.
Видео: tiktok.com/@svati_7film