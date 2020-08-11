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Стало известно, где разместится единая служба занятости Минска

Сейчас организация размещена в трех отделах – на ул. Я. Коласа, 69, пр. Любимова, 14, ул. Щербакова, 32, а также пр. Независимости, 113, где находится управление занятости населения, сообщает Минск-Новости.

Единая служба занятости Минска разместится в реконструируемом детском саду на улице Берестянской. Сейчас строители занимаются пусконаладкой оборудования, устранением замечаний.

– В современном офисе жители смогут получить централизованно все услуги: содействие в трудоустройстве на постоянную, временную или сезонную работу, направление на обучение, консультации по вопросам обучения, профориентационную помощь, – рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

По ее словам, в здании откроют компьютерный зал для самостоятельного поиска работы. Также в одном из залов будут проходить мини-ярмарки вакансий, дни предприятий.

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