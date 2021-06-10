Стало известно, где пройдет встреча Путина и Байдена

Швейцария поблагодарила обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы.Ожидается, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Вилла "Ла-Гранж", построенная в XVIII веке, находится в середине парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. Это самый большой городской парк, являющийся излюбленным местом отдыха горожан. С 1917 года вилла принадлежит городу. Сейчас там размещена библиотека, проводятся экскурсии для туристов.С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения. В парке проводятся работы по благоустройству. Кантональные власти Женевы объявили 9 июня о мерах повышенной безопасности с 14 по 17 июня. В частности, запрещены полеты беспилотников над всей территорией кантона. Набережные Женевы, акватория, а также парк "Ла-Гранж" и примыкающий к нему парк "О-Вив" включены в периметр безопасности с особым режимом контроля.К слову, это не первый случай, когда именно Женева становится местом политических переговоров лидеров разных стран. В 1985 году столица Швейцарии принимала первую встречу президента США Рональда Рейгана и советского руководителя Михаила Горбачева. Но переговоры состоялись не в "Ла Гранж", а на другой живописной вилле – "Флер д’О".