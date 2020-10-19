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Стало известно, что ускоряет развитие рассеянного склероза

Ученые выяснили, что состояние людей с прогрессирующей формой рассеянного склероза ухудшается из-за пониженной активности гена ATG7. Он заставляет вспомогательные клетки нервной системы уничтожать поврежденные оболочки нейронов. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Immunology.

© Akimov Igor/Shutterstock/FOTODOM

"Несмотря на большой прогресс в изучении и лечении рассеянного склероза, примерно через 10–20 лет после появления заболевания состояние пациентов обычно ухудшается. Пока существует лишь одно лекарство, которое помогает людям на этой стадии. Мы почти ничего не знали о биологических процессах, из-за которых ее симптомы усугубляются", – рассказала Майя Ягодич, доцент Каролинского института (Швеция) и один из авторов исследования.

Рассеянный склероз – это аутоиммунная болезнь нервной системы, при которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал и "замыкать". Сперва из-за этого слегка немеют конечности, в дальнейшем это может вызвать паралич, слепоту и смерть.

ТАСС пишет, что, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от рассеянного склероза в мире страдают около 2,3 миллиона людей. Полноценных лекарств, которые могли бы полностью подавить его, пока нет. 

Ягодич и ее коллеги продвинулись на пути к созданию лекарств против самой тяжелой формы этой болезни. Они изучали, как прогрессирующий рассеянный склероз развивается в организме мышей.

Опыты показали, что вероятность приобретения прогрессирующей формы рассеянного склероза, а также скорость его развития, зависели от уровня активности гена ATG7. Он связан с так называемой аутофагией – процессом захвата и переработки поврежденных белков и других компонентов клеток при стрессе или недостатке пищи.

Открыв связь между рассеянным склерозом и этим участком ДНК, ученые продолжили опыты на мышах. Они пытались понять, как именно он был связан с развитием болезни. Для этого исследователи начали отключать ATG7 в разных типах клеток и наблюдать за тем, как это влияло на усугубление симптомов болезни.

Как оказалось, в развитии прогрессирующего рассеянного склероза были замешаны клетки так называемой микроглии – вспомогательной ткани, которая защищает нейроны от повреждений. Когда ученые отключали ATG7 в их ДНК, состояние мышей заметно ухудшалось, а когда его дополнительно активизировали, то все симптомы болезни исчезли.

Последующие наблюдения показали, что это было связано с тем, что ATG7 участвует в удалении поврежденных фрагментов миелина и создании условий, необходимых для восстановления защитной оболочки нейронов. Из-за понижения активности этого гена развивались хронические воспаления, которые мешают вспомогательным клеткам нервной системы восстанавливать миелин, что в конечном итоге усугубляет симптомы болезни.

Ученые выяснили, что нормальную работу микроглии можно восстановить с помощью трегалозы – сахаристого вещества, которое в большом количестве есть в клетках грибов и водорослей. Это соединение ускорило аутофагию в клетках микроглии мышей. Благодаря этому примерно половина грызунов смогла избавиться от всех симптомов рассеянного склероза через несколько недель после начала эксперимента.

Что интересно, подобная процедура помогла только относительно пожилым грызунам и не повлияла на развитие рассеянного склероза у молодых мышей. Как предполагают ученые, это говорит о том, что трегалоза влияет на уровень активности не ATG7, а генов, связанных с другими формами аутофагии, которые постепенно перестают работать в старости. Дальнейшее изучение характера работы этого сахара, как надеются Ягодич и ее коллеги, поможет биологам создать лекарство, которое останавливает развитие рассеянного склероза.
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