Стало известно, что нужно пить утром для снижения веса

В эфире программы "О самом главном" генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала о полезных свойствах цикория и порекомендовала употреблять такой напиток утром для снижения веса.
– Цикорий нужно пить на завтрак. Он способствует снижению веса, а также дает человеку много энергии. Но у него, как и у всех лечебных растений, есть некоторые противопоказания, – обратила внимание генетик.
По словам Екатерины Барановой, назначать цикорий людям с повышенным артериальным давлением следует очень осторожно. Он, как и кофе, обладает тонизирующим свойством, которое может быть опасно при гипертонии.
А улучшить работу кишечника можно с помощью напитка, изготовленного на основе корня одуванчика.
– В этих корнях аккумулированы все полезные соединения. Также там есть вещества, которые способствуют улучшению работы кишечника, – добавила специалист.
Вместе с тем Екатерина Баранова предупредила, что для напитков важно использовать только качественные лекарственные растения, прошедшие проверку. Корни скапливают все вредные вещества, которые находятся в почве, поэтому лучше не собирать их самостоятельно, а покупать в аптеках.
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