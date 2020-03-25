Стало известно, что Китай передаст Беларуси в качестве помощи

Страны поддерживают тесные контакты с момента возникновения эпидемии коронавируса и оказывают друг другу взаимную помощь, передает БЕЛТА.

Китай демонстрирует Беларуси свою твердую и неизменную поддержку, заявил посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, комментируя оказываемую стране помощь в виде медицинских средств.

— Китайское правительство приняло решение предоставить белорусской стороне набор реагентов для обнаружения коронавируса, медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки, бахилы и другие медицинские средства, — сказал дипломат.

Китай и Беларусь поддерживают тесные контакты с момента возникновения эпидемии коронавируса и оказывают друг другу взаимную помощь.

— После вспышки эпидемии в Китае Беларусь сразу же протянула руку помощи китайской стороне. Глава белорусского государства лично направил специальное послание Председателю КНР, а также по его поручению незамедлительно была отправлена гуманитарная помощь китайской стороне. После нескольких тяжелых месяцев борьбы с заболеванием ситуация в Китае претерпела позитивные изменения, — отметил дипломат.

Посол также позитивно оценил принимаемые в нашей стране меры по борьбе с коронавирусом, отметив, что тесное сотрудничество и взаимная поддержка между Китаем и Беларусью в общей борьбе с эпидемией отражают высокий уровень китайско-белорусских отношений.