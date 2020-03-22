Стало известно, что изменилось на площади Победы после реконструкции

От подогрева мраморных плит на мемориальной площади решили отказаться, сообщает Минск-Новости.

Открыть обновленную площадь Победы городские власти планируют в апреле.

— Выполнены все строительные работы сверху. В подземном уровне готова экспозиционная часть. Проведена реставрация основных декоративных мемориальных элементов, часть из них воссоздана в прежнем виде. Сейчас приводят в порядок оставшуюся часть кругового подземного пешеходного перехода со всеми спусками. Там красят потолки, выполняют необходимый ремонт, чтобы все смотрелось одинаково хорошо, - отметил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

По его словам, в процессе проектирования было решено отказаться от подогрева мраморных плит.

Реставрация площади коснулась ордена, стелы, барельефов, стилобата – специалисты заделывали трещины и сколы в граните, камень очищали от солевых потеков, обновляли позолоту ордена. Также сделаны гидроизоляция и укрепление стилобата и полностью восстановлено гранитное мощение.

Кроме этого теперь под площадью установлен мультимедийный экран, сделаны дополнительные информационные стенды.