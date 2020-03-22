Стало известно, что чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге могут перенести

Накануне IIHF приняла решение об отмене чемпионата мира-2020 в Лозанне и Цюрихе из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

- Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат. Все лиги, даже КХЛ и НХЛ, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен чемпионат мира в Минске и Риге, необходимо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Беларусью и Латвией на следующий год, с Финляндией - на 2022-й. На сегодня статус такой: следующий чемпионат пройдет в Беларуси и Латвии, но все может поменяться, - отметил Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

После Беларуси и Латвии турнир в 2022-м примет Финляндия, в 2023-м - Россия, в 2024-м - Чехия, а в 2025-м мировое первенство примет Швеция и Дания.