Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в колонии

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РИА Новости

По словам Охлобыстина, Ефремов выглядит хорошо., – поделился актер.Охлобыстин также отметил, что ему печально от того, что Ефремов выйдет на свободу пенсионером., – добавил Охлобыстин.Напомним, 8 июня прошлого года в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". От полученных травм водитель последнего скончался. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, а затем сократил срок до 7,5 года.