Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, чем его друг Михаил Ефремов занимается в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
По словам Охлобыстина, Ефремов выглядит хорошо.
– Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он очень совестливый человек. Вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, они связаны были с его неготовностью. До такой степени жестко его жизнь придавила, что он растерялся, – поделился актер.
Охлобыстин также отметил, что ему печально от того, что Ефремов выйдет на свободу пенсионером.
–Он многое бы мог сделать для театра, но при этом я реально понимаю, что если он не отдаст свой внутренний долг, то его казнит собственная душа. Он убил человека, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил, – добавил Охлобыстин.
Напомним, 8 июня прошлого года в центре Москвы Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". От полученных травм водитель последнего скончался. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, а затем сократил срок до 7,5 года.
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Стало известно, чем занимается Михаил Ефремов в колонии
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