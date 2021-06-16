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Стало известно, чем может разочаровать Apple iPhone 13

Специалист YouTube-канала "Copy Pasta" рассказал, почему новый яблочный гаджет может разочаровать пользователей. 


В статье на портале Phone Arena было отмечено, что сейчас смартфоностроение переживает не самые лучшие времена. Инновации заканчиваются, устройства достигли своего пика: с ними происходит нечто похожее, с чем столкнулись компьютеры. От Apple iPhone 13 многие ждут чего-то невероятного, в то время как другие утверждают, что новинки могут разочаровать. 

Автор статьи утверждает, что ни в камере, ни в процессорах и времени автономной работы не стоит ждать прорывов. Конечно, камера станет лучше благодаря сдвигу матрицы. Сейчас такую технологию используют только в iPhone 12 Pro Max. Когда айфон трясется, система стабилизации буквально смещает сенсор камеры в противоположном направлении. Он также указал на еще одно нововведение: дисплей айфонов 13-го поколения будет иметь частоту обновления 120 Гц. В итоге был сделан вывод, что не нужно гнаться за новыми смартфонами от Apple, оптимальное время обновления гаджета – раз в два-три года. 

Фото: скриншот видео
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