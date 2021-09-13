Стальной Трофим – бесстрашный комиссар, геройски погибший в бою с поляками при переправе через Вилию в 1920 году

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Деревня Быстрица в Островецком районе Гродненской области. Здесь в 1920 году шли ожесточенные бои красноармейцев с легионерами Пилсудского, которые шли на Вильно. О тех событиях напоминает 4-метровый обелиск, установленный в центре села в 1967 году на могиле комиссара 2-й бригады 10-й кавалерийской дивизии Трофима Яковлевича Евсеева. Боевые товарищи прозвали его "Стальным Трофимом". За преданность делу власти, стойкость и непоколебимую веру в победу.