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Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы

Две последние путевки в 1/4 финала Лиги Европы разыграли английский "Вулверхэмптон" и греческий "Олимпиакос", а также швейцарский "Базель" и немецкий "Айнтрахт".


"Базель" в первой игре 1/8 финала уверенно переиграл "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне на выезде со счетом 3:0 и имел все шансы пройти в следующий круг.


В ответной игре на домашнем поле швейцарцы решили добиться нужного результата малой кровью. Матч не назовешь зрелищным, практически всю игру на табло продержались нули, и только в концовке встречи хозяева сумели добыть победу. 




На 88-й минуте отличился Фабиан Фрай, принеся своей команде викторию и выход в четвертьфинал.


В паре "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" интрига была серьезнее. В первом матче 1/8 финала в Греции команды сыграли вничью 1:1. 




В ответном поединке хозяева начали с места в карьер, открыв счет на 8-й минуте встречи. В ворота «Олимпиакоса» был назначен пенальти, который реализовал мексиканский легионер Рауль Хименес. 


Больше забитых мячей в этом матче не было. Победа "Вулверхэмптона" с минимальным счетом, которая позволила британцам выйти в четвертьфинал.

В1/4 финала "Вулверхэмптон" сыграет против испанской "Севильи", "Базель" – против украинского "Шахтера". Также путевки в полуфинал разыграют английский "Манчестер Юнайтед" и датский "Копенгаген", итальянский "Интер" и немецкий "Байер".

 

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