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Стали известны сроки проведения новогодней благотворительной акции "Наши дети"

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года № 563, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


В это время во всех регионах страны пройдут новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.

Центральные события акции – новогодние праздники и новогодний бал во Дворце Республики в Минске. Их участниками станут учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, учащиеся с успехами в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.

Документ предусматривает также создание оргкомитета по проведению в Минске мероприятий новогодней благотворительной акции "Наши дети". Его возглавил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.
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Фото: Павел БОГУШ
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