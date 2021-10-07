Стали известны сроки проведения новогодней благотворительной акции "Наши дети"

В это время во всех регионах страны пройдут новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством Христовым и вручат подарки, окажут помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.Центральные события акции – новогодние праздники и новогодний бал во Дворце Республики в Минске. Их участниками станут учащиеся кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, учащиеся с успехами в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие.Документ предусматривает также создание оргкомитета по проведению в Минске мероприятий новогодней благотворительной акции "Наши дети". Его возглавил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко.