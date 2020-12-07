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Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в квалификации чемпионата мира

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года в зоне УЕФА. По ее итогам своих соперников узнала и наша сборная, которая попала в группу «E» вместе с командами Бельгии, Уэльса, Чехии и Эстонии.


Полностью десять образовавшихся по итогам жеребьевки групп выглядят следующим образом:

«А»: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

«B»: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

«C»: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

«D»: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

«E»: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

«F»: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

«G»: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

«H»: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

«I»: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

«J»: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Во всех «пульках» каждая команда сыграет с каждой дома и в гостях, после чего десять победителей групп напрямую квалифицируются в финальную часть чемпионата мира. А команды, которые займут вторые позиции в группах, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, выйдут в плей-офф, где будет образовано три пути по четыре дружины в каждом. По итогам еще три сборные доберутся в финальный раунд ЧМ. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 сборных из Европы.

Первый тур отборочного турнира в зоне УЕФА запланирован на 24–25 марта следующего года. Завершится же основной квалификационный этап 16 октября. Матчи плей-офф квалификации пройдут 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года. 

Финальную часть чемпионата мира примет Катар. Планируется, что матчи мундиаля, участие в котором примут 32 сборные со всего мира, состоятся с 21 ноября по 18 декабря.
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Фото: РЕЙТЕР
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