Стали известны соперники сборной Беларуси по футболу в квалификации чемпионата мира

Полностью десять образовавшихся по итогам жеребьевки групп выглядят следующим образом:«А»: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.«B»: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.«C»: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.«D»: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.«E»: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.«F»: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.«G»: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.«H»: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.«I»: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.«J»: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.Во всех «пульках» каждая команда сыграет с каждой дома и в гостях, после чего десять победителей групп напрямую квалифицируются в финальную часть чемпионата мира. А команды, которые займут вторые позиции в группах, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, выйдут в плей-офф, где будет образовано три пути по четыре дружины в каждом. По итогам еще три сборные доберутся в финальный раунд ЧМ. Таким образом, в финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 сборных из Европы.Первый тур отборочного турнира в зоне УЕФА запланирован на 24–25 марта следующего года. Завершится же основной квалификационный этап 16 октября. Матчи плей-офф квалификации пройдут 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года.Финальную часть чемпионата мира примет Катар. Планируется, что матчи мундиаля, участие в котором примут 32 сборные со всего мира, состоятся с 21 ноября по 18 декабря.