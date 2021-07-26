Стали известны причины разворота самолета "Белавиа", летевшего в Анталью

По данным представителя экстренных служб, на борту самолета сработал датчик давления. Чуть позже в "Белавиа" сообщили о неисправности одного из двигателей.Напомним, в понедельник, 26 июля, самолет Boeing 737, следовавший в Турцию, подал сигнал бедствия над Белгородской областью. Авиалайнер планировал посадку в Воронеже, однако изменил курс на Москву, где благополучно приземлился. Источник в авиакругах сообщил, что Boeing 737 совершал посадку с одним выключенным двигателем.На борту воздушного судна находилось 196 человек, в том числе семь членов экипажа.Отмечается, что пассажирам в ближайшее время будет предоставлено питание и запасной самолет для перелета в Анталью.