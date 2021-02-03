Международные олимпийский и паралимпийский комитеты, оргкомитет "Токио-2020" представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. Об этом сообщается на официальном сайте МОК.
Согласно положению, для спортсменов разработано специальное приложение, в котором они будут обязаны уведомлять о своем самочувствии. Им будет необходимо избегать близкого контакта с окружающими, в том числе рукопожатий. Спортсмены должны соблюдать дистанцию в 2 м, а также вести план своих действий.
Кроме того, им будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей, а за 14 дней до поездки в Токио все атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.
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Стали известны правила проведения Олимпийских игр в Токио
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Фото: РЕЙТЕР