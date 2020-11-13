Стали известны последние участники финальной стадии футбольного Евро

Один из самых ярких поединков состоялся в Будапеште, где венгры вырвали победу у исландцев – 2:1. «Викинги» открыли счет на 11-й минуте усилиями Гильфи Сигурдссона и очень долго удерживали минимальный перевес. Однако в самой концовке встречи хозяева поля перевернули все с ног на голову. На 88-й минуте Лоик Него, незадолго до того вступивший в игру со скамейки запасных, восстановил равновесие. А когда шло уже компенсированное время, победный гол венгров забил Доминик Собослаи.Не менее драматичными оказались и остальные поединки. Словаки лишь в дополнительное время склонили чашу весов в свою сторону в игре против сборной Северной Ирландии – 2:1. Шотландцы обыграли сербов только в серии пенальти (основное и дополнительное время завершились вничью – 1:1). А команда Северной Македонии впервые в своей истории попала в финальную часть чемпионата Европы, одолев грузин с минимальным счетом 1:0.Сборные Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии получили путевки на Евро благодаря дополнительной квоте, которая была предоставлена участникам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. А еще двадцать команд пробились в финальную стадию турнира через основную квалификацию.Группы финального раунда ЧЕ выглядят следующим образом.«А»: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария«B»: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия«C»: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония«D»: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия«E» Испания, Швеция, Польша, Словакия«F»: Венгрия, Португалия, Франция, ГерманияЧемпионат Европы изначально должен был пройти летом 2020-го, но его сдвинули на год вперед из-за пандемии COVID-19. Планируется, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах разных стран Европы.