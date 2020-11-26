Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью

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Сообщается, что легендарный аргентинец проснулся у себя дома в пригороде Буэнос-Айреса, где восстанавливался после операции. Во время завтрака Марадона чувствовал себя очень плохо и был бледен. В 10:30 по местному времени бывшего футболиста осмотрел врач, находившийся в доме вместе с племянником Диего, психологом, психиатром и медбратом.Марадона сказал, что хочет полежать, и добавил: «Мне нехорошо». Одному из лучших игроков за всю историю футбола вызвали "скорую". Приехали шесть машин, однако к тому моменту Диего Марадона уже не дышал. Реанимационные мероприятия ни к чему не привели.