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Стали известны подробности задержания Саакашвили в Грузии

В Грузии задержан бывший глава государства Михаил Саакашвили. Ранее политик был объявлен во внутригосударственный розыск. В какой тюрьме находиться экс-президент, в чем он обвиняется и какую реакцию на задержание дала Украина – читайте в нашем материале. 

Как все начиналось?

 Ранее Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
Утром 1 октября на своей личной странице в Facebook он выложил два видеообращения, в которых сообщил, что, спустя восемь лет эмиграции, прибыл в Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в грузинском городе. Экс-президент заявил, что 2 и 3 октября будет находится в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города. 

МВД Грузии опровергло данную информацию, заявив, что они поддерживают связь с украинской стороной и по их данным политик не пересекал государственные границы обеих стран. При этом в ведомстве отметили, что как только Саакашвили перейдет прибудет в Грузию его задержат. 

Что известно на этот момент? 

Спустя несколько часов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президент арестован. Он также отметил, что у правоохранителей была предварительная информация о передвижении Саакашвили, начиная с Украины и до Грузии. 

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По предварительным данным, политика задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.  

В сопровождении нескольких полицейских машин его доставили в Руставскую тюрьму. Ожидается, что к ее зданию начнут прибывать адвокаты, а также сторонники политика. Также сообщается, что бывшего главу государства посетит народный защитник Грузии Нино Ломджария. 

Реакция на задержание 

Как только в Сети появилась информация о задержании Саакашвили, исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента, Мария Барабаш заявила, что не верит в задержание политика в Грузии, она считает это провокацией, чтобы тот вышел на связь. Она также попросила предоставить доказательства ареста.

Позже грузинские СМИ показали кадры Саакашвили в наручниках, адвокат политика Бека Басилая назвал его задержание политическим решением. 

Пресс-секретарь президента Украины заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений, звучащих в Грузии относительно возможного развития ситуации.

В чем обвиняется Саакашвили? 


По данным прокуратуры Грузии, экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года.

Фото: Рейтер, РИА Новости
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