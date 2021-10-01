Стали известны подробности задержания Саакашвили в Грузии

Как все начиналось?Ранее Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
Утром 1 октября на своей личной странице в Facebook он выложил два видеообращения, в которых сообщил, что, спустя восемь лет эмиграции, прибыл в Батуми. Видео снято ночью, на фоне можно заметить море и разглядеть здания, которые похожи на те, что есть в грузинском городе. Экс-президент заявил, что 2 и 3 октября будет находится в Тбилиси и призывал людей собраться на площади Свободы в центре города.
МВД Грузии опровергло данную информацию, заявив, что они поддерживают связь с украинской стороной и по их данным политик не пересекал государственные границы обеих стран. При этом в ведомстве отметили, что как только Саакашвили перейдет прибудет в Грузию его задержат.
Что известно на этот момент?Спустя несколько часов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президент арестован. Он также отметил, что у правоохранителей была предварительная информация о передвижении Саакашвили, начиная с Украины и до Грузии.
По предварительным данным, политика задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси.
В сопровождении нескольких полицейских машин его доставили в Руставскую тюрьму. Ожидается, что к ее зданию начнут прибывать адвокаты, а также сторонники политика. Также сообщается, что бывшего главу государства посетит народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Реакция на задержаниеКак только в Сети появилась информация о задержании Саакашвили, исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента, Мария Барабаш заявила, что не верит в задержание политика в Грузии, она считает это провокацией, чтобы тот вышел на связь. Она также попросила предоставить доказательства ареста.
Позже грузинские СМИ показали кадры Саакашвили в наручниках, адвокат политика Бека Басилая назвал его задержание политическим решением.
Пресс-секретарь президента Украины заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений, звучащих в Грузии относительно возможного развития ситуации.
В чем обвиняется Саакашвили?
По данным прокуратуры Грузии, экс-президент заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к 3 годам лишения свободы, по второму - к 6. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены.
Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года.
Фото: Рейтер, РИА Новости