Расшифрована речь одного из преступников, которые убили президента Гаити. Об этом сообщает газета Miami Herald.
По данным издания, неизвестные вооруженные ворвались в резиденцию главы государства Жовенеля Моиза, и один из них начал кричать в мегафон на английском языке с американским акцентом: "Всем оставаться на своих местах, это операция DEA".
Некоторые источники рассказали, что скорее всего преступники не связаны с деятельностью DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити предположил, что они могут быть наемниками.
Напомним, в ночь на среду неизвестные напали на президента Гаити и выстрелили ему в голову. Супруга главы государства также получила ранения, от которых скончалась в больнице.
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Стали известны подробности убийства президента Гаити
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