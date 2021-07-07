Стали известны подробности убийства президента Гаити

По данным издания, неизвестные вооруженные ворвались в резиденцию главы государства Жовенеля Моиза, и один из них начал кричать в мегафон на английском языке с американским акцентом: "".Некоторые источники рассказали, что скорее всего преступники не связаны с деятельностью DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити предположил, что они могут быть наемниками.Напомним, в ночь на среду неизвестные напали на президента Гаити и выстрелили ему в голову. Супруга главы государства также получила ранения, от которых скончалась в больнице.