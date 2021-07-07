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Стали известны подробности убийства президента Гаити

Расшифрована речь одного из преступников, которые убили президента Гаити. Об этом сообщает газета Miami Herald. 


В сети появилось видео с места убийства президента Гаити

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В сети появилось видео с места убийства президента Гаити
По данным издания, неизвестные вооруженные ворвались в резиденцию главы государства Жовенеля Моиза, и один из них начал кричать в мегафон на английском языке с американским акцентом: "Всем оставаться на своих местах, это операция DEA".

Некоторые источники рассказали, что скорее всего преступники не связаны с деятельностью DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити предположил, что они могут быть наемниками.

Напомним, в ночь на среду неизвестные напали на президента Гаити и выстрелили ему в голову. Супруга главы государства также получила ранения, от которых скончалась в больнице. 
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Фото: РЕЙТЕР
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