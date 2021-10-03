Стали известны подробности состояния госпитализированной Ларисы Гузеевой

В конце сентября 62-летнюю актрису и телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с коронавирусом.
Первое время звезда выходила на связь с подписчиками в Instagram, потом резко перестала. Поклонники подозревают, что ее состояние резко ухудшилось. Процент поражения легких во время последней КТ был 7%, но врачи сообщают, что показатель растет. Известно, что у нее есть проблемы с почками.
Сама знаменитость теперь свою болезнь не комментирует, на днях она лишь разместила пост, в подписи к которому поблагодарила всех за переживания и поддержку. Сегодня актриса опубликовала короткие видео в "stories". На кадрах запечатлена ее больничная палата и висящий на стене телевизор. Гузеева смотрела мультфильм.
Многие звезды активно поддерживают коллегу, желают ей скорейшего выздоровления. Среди них юморист Гарик Харламов, шоумен Дмитрий Шепелев, артист балета Николай Цискоридзе, актриса Татьяна Артнгольтц и другие.
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva