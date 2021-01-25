Директор артиста Мария Малякина рассказала о причине смерти Шаляпина. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Малякиной, комик страдал от депрессии. Сама директор давно не общалась с актером, но все сведения о его состоянии получила от жены Шаляпина.
Депрессия у актера появилась еще весной 2020 года. По словам директора, он считал, что все плохо. Не обошлось и без переживаний на фоне коронавируса. В последнее время Александр находился на реабилитации в клинике, где лечился от алкоголизма. Он вернулся домой в четверг и не оправился.
Малякина также рассказала, что в феврале должны были состояться концерты Шаляпина.
Напомним, о смерти стендап-комика Александра Шаляпина стало известно сегодня утром. Артист покончил жизнь самоубийством.
Фото: instagram.com/shalyap_in
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Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина
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