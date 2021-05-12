Стали известны подробности смертельного ДТП в Полоцком районе

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

Инцидент произошел 6 мая в 2:40 в районе деревни Ропна. 21-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по трассе Р-20 в сторону Новополоцка. На закруглении дороги вправо парень не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и перевернулся., – сообщили sb.by в пресс-службе Следственного комитета.