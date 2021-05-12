Нетрезвому бесправнику, спровоцировавшему смертельное ДТП в Полоцком районе, предъявлено обвинение.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Инцидент произошел 6 мая в 2:40 в районе деревни Ропна. 21-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по трассе Р-20 в сторону Новополоцка. На закруглении дороги вправо парень не справился с управлением, съехал в придорожный кювет и перевернулся.
– На момент ДТП в машине находилось шесть человек: четыре парня и две девушки. 19-летний пассажир погиб на месте, 16-летняя девушка госпитализирована. В настоящее время она продолжает проходить лечение в учреждении здравоохранения, – сообщили sb.by в пресс-службе Следственного комитета. – В отношении водителя применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 УК РБ.
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Стали известны подробности смертельного ДТП в Полоцком районе
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