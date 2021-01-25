Состояние мужчины, который поджег себя на пл. Независимости, по-прежнему крайне тяжелое. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
На данный момент пострадавший находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Медики диагностировали у него ожоги различной степени тяжести – до 72 процентов.
Проводятся все необходимые мероприятия по лечению.
Напомним, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег.
Фото: СК Беларуси
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Стали известны подробности о состоянии пострадавшего на пл. Независимости
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