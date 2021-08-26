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  2. Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации

Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско после госпитализации

Бывшая жена актера театра и кино Ивана Краско Наталья Вяль рассказала о его самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

Напомним, в среду, 25 августа, артист попал в реанимацию с подозрением на микроинсульт. В пресс-службе Театра имени Комиссаржевской рассказали, что 90-летний Краско самостоятельно обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. Медиками было принято решение о госпитализации народного артиста и переводе его в Центр имени Алмазова.

По словам Натальи Вяль, актер по-прежнему находится в реанимации. Его состояние приходит в норму, и, возможно, скоро его переведут в обычную палату.

О возвращении артиста на сцену говорить пока рано, отметила бывшая супруга Краско. 
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