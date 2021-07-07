Стали известны подробности о состоянии актрисы Веры Алентовой

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РИА Новости

, - написала телеведущая.Напомним, в конце июня Алентову госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже в Сети появилась информация о том, что актриса находится в реанимации, однако в Московском драматическом театре имени Пушкина данные сообщения опровергли. От последствий коронавирусной инфекции 5 июня скончался супруг Алентовой - режиссер Владимир Меньшов. Будет ли присутствовать актриса на похоронах неизвестно.