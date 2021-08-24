Стали известны подробности о смерти экстрасенса Дардо Кусто

В одном из московских хостелов было найдено тело популярного экстрасенса Дардо Кусто. Предполагается, что это был суицид, сообщает РИА Новости.
Хиромант Борис Акимов в беседе с телеканалом "360" заявил, что умерший экстрасенс Дардо Кусто не смог сделать свою жизнь осознанной. По его словам, это и погубило парапсихолога.
– Он не умел защищаться. Дардо общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Духи им управляли, – объяснил Акимов.
Сегодня утром в одном из хостелов на востоке Москвы обнаружили тело 44-летнего мужчины – известного экстрасенса и участника различных телешоу Дардо Кусто. Предположительно, причиной смерти стал суицид.
Фото: instagram.com/dardokusto/?hl=ru