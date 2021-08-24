Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стали известны подробности о смерти экстрасенса Дардо Кусто

Стали известны подробности о смерти экстрасенса Дардо Кусто

В одном из московских хостелов было найдено тело популярного экстрасенса Дардо Кусто. Предполагается, что это был суицид, сообщает РИА Новости.


Хиромант Борис Акимов в беседе с телеканалом "360" заявил, что умерший экстрасенс Дардо Кусто не смог сделать свою жизнь осознанной. По его словам, это и погубило парапсихолога. 

– Он не умел защищаться. Дардо общался с духами, большинство шаманов зависимы от этого общения. Духи им управляли,  – объяснил Акимов.

Известного экстрасенса нашли мертвым в московском хостеле

Читайте также

Известного экстрасенса нашли мертвым в московском хостеле
Сегодня утром в одном из хостелов на востоке Москвы обнаружили тело 44-летнего мужчины – известного экстрасенса и участника различных телешоу Дардо Кусто. Предположительно, причиной смерти стал суицид.

Фото: instagram.com/dardokusto/?hl=ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы