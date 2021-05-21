В Пермском крае школьник с ножом напал на преподавательницу. Очевидцы рассказали подробности инцидента, сообщает РИА Новости.
Согласно некоторым источникам, незадолго до происшествия ученик в разговоре с одноклассниками пошутил, что планирует убить учителей.
По словам собеседника, примерно в 12:00 ученик 10 «Г» пришел в школу, затем зашел в класс, поздоровался и достал два изогнутых ножа, которыми нанес ножевое ранение учителю физики. Источник предположил, что причиной конфликта могли быть плохие оценки.
Отмечается, что подросток без проблем пронес нож в учебное заведение.
На данный момент ученик задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Учительница с ранениями шеи госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднетяжелое.
Фото из архива ТАСС
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Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае
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