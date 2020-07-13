Стали известны подробности гибели мужчины в Свислочи

Накануне водолазы почти час искали тело утонувшего в районе Дворца спорта рыбака.

Рыбак утонул, поплыв за бутылкой спиртного, которую уронил в Свислочь.

– Двое мужчин рыбачили с моста на реке Свислочь. Один из них, 68-летний, в это время употреблял спиртные напитки, и у него из рук в воду упала бутылка. Несмотря на наличие запрещающих табличек на берегу водоема, пенсионер решил достать ее. Подплыв к середине, он стал тонуть, – рассказали подробности в СК Беларуси.

В итоге водолазы почти час искали тело рыбака. Сейчас следователи проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.