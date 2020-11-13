Подруга убитой мужем женщины рассказала о том, какие отношения были между жертвой и убийцей. Об этом сообщает РИА Новости.
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По словам знакомой, погибшая переехала во Всеволжск из Молдавии. Мужчина долго добивался благосклонности женщины, а как только они поженились, начал избивать. Все близкие и друзья уговаривали ее закончить с ним отношения, однако погибшая пыталась «противостоять ему до конца».
В октябре женщина все же съехала от мужа. По рассказам знакомых, подозреваемый начал ей угрожать. Подруга считает, что причина такого поведения была в зависти мужчины, который не мог смириться с успехом жены: она смогла самостоятельно открыть свой маникюрный салон.
Знакомая предположила, что, скорее всего, убитая не допускала такой мысли, поэтому до последнего пыталась оправдывать побои мужчины.
– Она думала: вот она – жизнь, любовь, страсть! – рассказывает подруга погибшей.
Напомним, что ранее областное управление СК сообщило об убийстве женщины в торговом центре во Всеволожске. Ее муж выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего зарубил топором. Злоумышленник задержан, решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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Стали известны подробности дела об убийстве женщины в торговом центре под Петербургом
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