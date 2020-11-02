Стали известны официальные результаты выборов в Молдове

Согласно данным местного ЦИК, лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Санду набрала 36,16% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон – 32,61%. Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – за него проголосовали 16,9% избирателей.Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Молдове состоится второй тур выборов. Окончательно президента определят 15 ноября.