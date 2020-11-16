Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Стали известны официальные итоги президентских выборов в Молдове

Стали известны официальные итоги президентских выборов в Молдове

От предварительных подсчетов цифры практически не отличаются. Побеждает все так же Майя Санду – с отрывом в более чем 15 процентных пунктов. Официальные данные опубликованы на сайте ЦИК Молдовы.


Глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду взяла реванш после выборов 2016 года и обошла действующего главу государства Игоря Додона, набрав 57,75% голосов. За ее оппонента проголосовали 42,25% избирателей. В количестве человек – более 943 тысяч и более 690 тысяч граждан соответственно. Это в Молдове. Что же касается зарубежных участков, там свои голоса за Санду отдали 92,94% избирателей, а кандидатуру Додона поддержали 7,06%. Интересный факт: из-за границы за оппозиционного лидера проголосовали более 243 тысяч человек – это примерно ¼ от количества бюллетеней «за Санду» внутри Молдовы.

Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества

Читайте также

Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества
По итогам голосования на спорных территориях – в Приднестровье и Гагаузии – в данных регионах победил Игорь Додон. Там он набрал 85,8 и 94,59 процентов голосов соответственно. Но в количестве бюллетеней этот результат не настолько показателен, как зарубежный для Санду. В Приднестровье за Додона проголосовали более 26 тысяч человек, а в Гагаузии – чуть более 64 тысяч. Суммарно – 91 153 бюллетеней. Это 13,2% от всех голосов, полученных действующим главой государства в Молдове.

Майю Санду уже поздравили с победой премьер-министр страны Ион Кику и несколько лидеров политических партий Молдовы. Она же поблагодарила всех проголосовавших за нее избирателей, а также объявила о намерении объединять общество и восстанавливать экономику.

Второй тур президентских выборов в республике состоялся 15 ноября после того, как по итогам первого (1 ноября) ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. Разрыв между итогами лидирующих кандидатов – Санду и Додона – тогда составил 3,55%.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Биржа: 16 ноября доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Санду провела первый телефонный разговор в качестве президента Молдовы. Он стал символичным – и вот почему
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на БЖД
Прощание с Джигарханяном пройдет в открытом формате
Электронная ярмарка вакансий для столичной молодежи пройдет 19 ноября
В Лепельском районе при пожаре погиб молодой мужчина
Работник войсковой части в Стародорожском районе спас соседа
С начала года специалисты "Минскэнерго" установили более 9 тыс. устройств птицезащиты
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Сумка-крыса, рождественская кампания Gucci и свитер из бактерий от Goldwin: что нового произошло в моде за неделю
В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб сельчанин
У работников социальной сферы вырастут зарплаты
Стали известны официальные итоги президентских выборов в Молдове
В Минской области вводится масочный режим
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
Прогноз погоды на 17 ноября: мокрый снег, дождь и от -5 ночью до +10 днем
Масочный режим введен во всех районах Витебской области
Север против юга. Итоги голосования на президентских выборах в Молдове по районам и муниципиям демонстрируют географию деления общества
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
В Бресте школьники угнали автомобиль
Астрологи перечислили вещи, которые блокируют денежную энергетику в доме
Лукашенко требует предложить людям понятный и незатратный способ участия в поддержании качества и развитии дорог
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу
В Беларуси сахарная свекла собрана с 95,9% уборочной площади
Соболенко вернулась в топ-10 мирового рейтинга
Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
На сайте МНС появился сервис «Обратная связь»
БПЦ ужесточила противоэпидемические меры в храмах
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Не используйте каждый день! Косметолог дала рекомендации по применению патчей для глаз
Житель Жабинки самостоятельно продлил себе больничный
Ученые назвали продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов
Люблю тебя, мой милый я: как научиться ценить и любить самого себя
«Ушел, но обещал вернуться». Топ-10 лучших снимков с первым снегом в Instagram
На выборах президента Молдовы побеждает оппозиционный лидер Майя Санду
Бельгийцы победили сборную Англии в матче Лиги наций УЕФА
Объявлены победители ІІ Республиканского открытого конкурса вокалистов им. С. Монюшко
Первый юбилей. Беларусь в 10-й раз принимает участие во Всемирной неделе предпринимательства
Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартовские иды
В Австралии планируют построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин
Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях
Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране
Авторы
СКАНИРУЙТЕ