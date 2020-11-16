От предварительных подсчетов цифры практически не отличаются. Побеждает все так же Майя Санду – с отрывом в более чем 15 процентных пунктов. Официальные данные опубликованы на сайте ЦИК Молдовы.
Глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду взяла реванш после выборов 2016 года и обошла действующего главу государства Игоря Додона, набрав 57,75% голосов. За ее оппонента проголосовали 42,25% избирателей. В количестве человек – более 943 тысяч и более 690 тысяч граждан соответственно. Это в Молдове. Что же касается зарубежных участков, там свои голоса за Санду отдали 92,94% избирателей, а кандидатуру Додона поддержали 7,06%. Интересный факт: из-за границы за оппозиционного лидера проголосовали более 243 тысяч человек – это примерно ¼ от количества бюллетеней «за Санду» внутри Молдовы.
По итогам голосования на спорных территориях – в Приднестровье и Гагаузии – в данных регионах победил Игорь Додон. Там он набрал 85,8 и 94,59 процентов голосов соответственно. Но в количестве бюллетеней этот результат не настолько показателен, как зарубежный для Санду. В Приднестровье за Додона проголосовали более 26 тысяч человек, а в Гагаузии – чуть более 64 тысяч. Суммарно – 91 153 бюллетеней. Это 13,2% от всех голосов, полученных действующим главой государства в Молдове.
Майю Санду уже поздравили с победой премьер-министр страны Ион Кику и несколько лидеров политических партий Молдовы. Она же поблагодарила всех проголосовавших за нее избирателей, а также объявила о намерении объединять общество и восстанавливать экономику.
Второй тур президентских выборов в республике состоялся 15 ноября после того, как по итогам первого (1 ноября) ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, необходимых для победы. Разрыв между итогами лидирующих кандидатов – Санду и Додона – тогда составил 3,55%.
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Стали известны официальные итоги президентских выборов в Молдове
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Фото: РЕЙТЕР