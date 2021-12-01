Стали известны новые симптомы штамма "омикрон"

Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй назвал новые симптомы у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Об этом информирует агентство Bloomberg.
По словам медика, заболевание проявляется в очень легкой форме, однако пока рано делать точные выводы.
Унбен Пиллэй отметил, что у некоторых пациентов наблюдаются симптомы как у гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.
– Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели, – добавил специалист.
Ранее медицинская ассоциация ЮАР назвала сильную усталость главным симптомом омикрон-штамма коронавируса. Вместе с тем ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.