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  2. Стали известны новые симптомы штамма "омикрон"

Стали известны новые симптомы штамма "омикрон"

Врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй назвал новые симптомы у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Об этом информирует агентство Bloomberg.


По словам медика, заболевание проявляется в очень легкой форме, однако пока рано делать точные выводы. 

Унбен Пиллэй отметил, что у некоторых пациентов наблюдаются симптомы как у гриппа: сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле. 

– Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели, – добавил специалист. 

Ранее медицинская ассоциация ЮАР назвала сильную усталость главным симптомом омикрон-штамма коронавируса. Вместе с тем ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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