Стали известны новые подробности романа Егора Крида и блогерши Вали Карнавал

Напомним, российский исполнитель Егор Крид непродолжительное время был в отношениях с блогершей из TikTok Валей Карнавал. Когда пара рассталась, артист выпустил новый альбом. Фанаты посчитали, что в одном из треков он оскорбил девушку, указав на ее недостойное поведение.Егор Шип считает, что их роман был коварным планом менеджера блогерши.– поделился мнением он и сделал отсылку к словам в треке Крида о том, что Карнавал прячет себя под маской.Юноша заявил, что и песня, и клип не были сделаны с целью оскорбить девушку.– добавил он.Фото: скриншот клипа Егора Крида