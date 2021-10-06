Стали известны новые подробности романа Егора Крида и блогерши Вали Карнавал

Юный блогер и тиктокер Егор Шип во время беседы с журналисткой Лаурой Джугелия заявил, что скандально закончившиеся отношения были коварным планом девушки.
Напомним, российский исполнитель Егор Крид непродолжительное время был в отношениях с блогершей из TikTok Валей Карнавал. Когда пара рассталась, артист выпустил новый альбом. Фанаты посчитали, что в одном из треков он оскорбил девушку, указав на ее недостойное поведение.
Егор Шип считает, что их роман был коварным планом менеджера блогерши.
– Она решила его завоевать, а потом бросить, чтобы он писал ей песни, – поделился мнением он и сделал отсылку к словам в треке Крида о том, что Карнавал прячет себя под маской.
Юноша заявил, что и песня, и клип не были сделаны с целью оскорбить девушку.
– Он большой молодец, я полностью понимаю Крида, потому что знаю эту кухню изнутри. Я понимаю от и до, из-за чего они расстались, – добавил он.
Фото: скриншот клипа Егора Крида