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  2. Стали известны новые подробности романа Егора Крида и блогерши Вали Карнавал

Стали известны новые подробности романа Егора Крида и блогерши Вали Карнавал

Юный блогер и тиктокер Егор Шип во время беседы с журналисткой Лаурой Джугелия заявил, что скандально закончившиеся отношения были коварным планом девушки. 


Напомним, российский исполнитель Егор Крид непродолжительное время был в отношениях с блогершей из TikTok Валей Карнавал. Когда пара рассталась, артист выпустил новый альбом. Фанаты посчитали, что в одном из треков он оскорбил девушку, указав на ее недостойное поведение. 

Егор Шип считает, что их роман был коварным планом менеджера блогерши. 

– Она решила его завоевать, а потом бросить, чтобы он писал ей песни, – поделился мнением он и сделал отсылку к словам в треке Крида о том, что Карнавал прячет себя под маской. 

Юноша заявил, что и песня, и клип не были сделаны с целью оскорбить девушку. 

– Он большой молодец, я полностью понимаю Крида, потому что знаю эту кухню изнутри. Я понимаю от и до, из-за чего они расстались, – добавил он. 

Фото: скриншот клипа Егора Крида 
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