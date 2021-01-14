Актер Владимир Долинский рассказал новые подробности о состоянии здоровья своего друга Бориса Грачевского, сообщает РИА Новости.
По словам Долинского, состояние художественного руководителя детского юмористического киножурнала "Ералаш" остается стабильно тяжелым. Грачевский находится в медикаментозном сне.
Напомним, ранее кинорежиссер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в городскую больницу Москвы.
Фото: РИА Новости
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Стали известны новые подробности о состоянии Грачевского
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