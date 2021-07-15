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  2. Стали известны новые подробности о бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi 10

Стали известны новые подробности о бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi 10

Подразделение компании Xiaomi Redmi предложит пользователям новое поколение бюджетных смартфонов, передает РИА Новости.


Как сообщил портал Gizmochina, Redmi 10 обретет оболочку MIUI 12.5 на базе Android 11. Гаджет будет доступен для покупки в варианте с двумя сим-картами и поддержкой 4G. Покупатели смогут выбрать смартфон с 4/64, 4/128 или 6/128 ГБ.

Отмечается, что гаджет, предположительно, получит чипсет MediaTek. Камерный блок Redmi 10 будет состоять из трех сенсоров, главным из которых станет 50-мегапиксельный Samsung ISOCELL JN1.

В настоящий момент информации о сроках выхода мобильного устройства нет. Однако модель уже сертифицирована в некоторых странах.

Фото: Xiaomi
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