Apple славится долгой поддержкой своих устройств, однако новое большое обновление iOS не получат три модели iPhone, выпущенные в 2015–2016 годах. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным MacRumors, до версии iOS 15 не обновятся iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения. Данные модели работают на процессоре A9, дебютировавшем в 2015 году. Не увидят iPadOS 15, премьера которой ожидается летом 2021 года, а также владельцы планшетов iPad mini 4, Air 2 и iPad 5.
Возможно, компания еще изменит данное решение, ведь ожидалось, что эти модели уже не получат iOS 14, но в 2020 году компания пошла навстречу пользователям и обновила устаревшие гаджеты.
Фото: pixabay.com
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Стали известны модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 15
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