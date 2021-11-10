SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Стали известны имена приглашенных звезд Минского оперного форума

Стали известны имена приглашенных звезд Минского оперного форума

Объявлены имена приглашенных гостей Минского международного Рождественского оперного форума – 2021, который пройдет с 14 по 22 декабря в Большом театре Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на учреждение культуры.

Фото из архива

Так, в первые дни форума (14 и 15 декабря) зрителям покажут премьеру оперы Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила". В постановке Оксаны Волковой партию Самсона исполнит солист "Геликон-оперы", приглашенный артист Мариинского, Михайловского и Большого театров России тенор Иван Гынгазов.

В театре анонсировали, что 17 декабря пройдет "Сольный концерт Екатерины Семенчук". К слову, прима Мариинского театра родилась в Минске. 

– В этот вечер выступит солист того же театра Магеррам Гусейнов, – добавили в Большом. 

Дирижировать будет музыкальный руководитель Азербайджанского театра оперы и балета Эйюб Кулиев. Организаторы отметили, что 18 декабря в опере Шарля Гуно "Фауст" роль Валентина исполнит белорус – известный во всем мире баритон Владислав Сулимский из Мариинского театра.

– В финальный день форума состоится гала-концерт, где примут участие Екатерина Семенчук, Магеррам Гусейнов, Владислав Сулимский, а также солистка московского Большого театра Венера Гимадиева (сопрано) и приглашенный артист Большого театра России Годердзи Джанелидзе (бас). За дирижерским пультом будет давний друг нашего театра Джанлука Марчиано. Он является художественным руководителем фестивалей "Аль-Бустан" в Бейруте и Suoni dal Golfo в Леричи, – уточнили в Большом. 

Организатором оперного форума выступает Большой театр Беларуси. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы