Стали известны имена приглашенных звезд Минского оперного форума

Объявлены имена приглашенных гостей Минского международного Рождественского оперного форума – 2021, который пройдет с 14 по 22 декабря в Большом театре Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на учреждение культуры.
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Так, в первые дни форума (14 и 15 декабря) зрителям покажут премьеру оперы Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила". В постановке Оксаны Волковой партию Самсона исполнит солист "Геликон-оперы", приглашенный артист Мариинского, Михайловского и Большого театров России тенор Иван Гынгазов.
В театре анонсировали, что 17 декабря пройдет "Сольный концерт Екатерины Семенчук". К слову, прима Мариинского театра родилась в Минске.
– В этот вечер выступит солист того же театра Магеррам Гусейнов, – добавили в Большом.
Дирижировать будет музыкальный руководитель Азербайджанского театра оперы и балета Эйюб Кулиев. Организаторы отметили, что 18 декабря в опере Шарля Гуно "Фауст" роль Валентина исполнит белорус – известный во всем мире баритон Владислав Сулимский из Мариинского театра.
– В финальный день форума состоится гала-концерт, где примут участие Екатерина Семенчук, Магеррам Гусейнов, Владислав Сулимский, а также солистка московского Большого театра Венера Гимадиева (сопрано) и приглашенный артист Большого театра России Годердзи Джанелидзе (бас). За дирижерским пультом будет давний друг нашего театра Джанлука Марчиано. Он является художественным руководителем фестивалей "Аль-Бустан" в Бейруте и Suoni dal Golfo в Леричи, – уточнили в Большом.
Организатором оперного форума выступает Большой театр Беларуси.