Стали известны имена приглашенных звезд Минского оперного форума

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Так, в первые дни форума (14 и 15 декабря) зрителям покажут премьеру оперы Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила". В постановке Оксаны Волковой партию Самсона исполнит солист "Геликон-оперы", приглашенный артист Мариинского, Михайловского и Большого театров России тенор Иван Гынгазов.В театре анонсировали, что 17 декабря пройдет "Сольный концерт Екатерины Семенчук". К слову, прима Мариинского театра родилась в Минске.– добавили в Большом.Дирижировать будет музыкальный руководитель Азербайджанского театра оперы и балета Эйюб Кулиев. Организаторы отметили, что 18 декабря в опере Шарля Гуно "Фауст" роль Валентина исполнит белорус – известный во всем мире баритон Владислав Сулимский из Мариинского театра., – уточнили в Большом.Организатором оперного форума выступает Большой театр Беларуси.